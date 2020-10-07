Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области - СКР

Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области, заявил исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по региону Дмитрий Вастьянов. Он рассказал, что те, кто отправляет лес за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС.

«За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 млн руб.»,— сказал господин Вастьянов в интервью «РИА Новости». «Конечно, это в основном Китай, у них наш лес крайне востребован»,— уточнил он. По его словам, массовый поток контрабандного леса в Китай удалось остановить, но отдельные факты до сих пор «всплывают».

Напомним, что 30 сентября президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Он поручил полностью запретить экспорт хвойного кругляка с 2022 года. Данное решение поделило лесопромышленный рынок на два лагеря. Если в крупных корпорациях, которые зачастую сталкиваются с дефицитом сырья, меру считают полезной, то не имеющие перерабатывающих мощностей компании называют ее смертельной для себя.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал решения, принятые на совещании, очень своевременными и актуальными, отметив, что Приангарье – самый лесодобывающий регион в России.

– Иркутская область, к сожалению, еще и лидер по незаконным вырубкам. За два предыдущих года ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей. По данным Рослесхоза, почти 80% от всего количества незаконных вырубок приходится на нашу область. Мы несколько раз обсуждали вопрос декриминализации лесного комплекса с Президентом. В том числе 8 сентября во время видеоконференцсвязи Владимира Владимировича с территориями Иркутской области пострадавшими от наводнения летом прошлого года. Я попросил главу государства поддержать наши мероприятия по борьбе с варварским уничтожением леса, – напомнил Игорь Кобзев.

Глава области отметил, что в этом году Иркутская область начала активную борьбу с «черными» лесорубами. В результате объем незаконно вырубленной древесины сокращен почти на 30%, а нанесенный ущерб уменьшен на 42%.