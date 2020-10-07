Новости

Более 290 выпускников иркутских вузов прошли практику в центрах занятости региона

Приобрести трудовой опыт молодым специалистам помогает программа министерства труда и занятости региона «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области», сообщают в областной администрации. 

В программе могут принять участие выпускники учреждений профессионального среднего и высшего образования, обратившиеся в органы занятости населения Иркутской области в течение года после окончания обучения. Стажировка выпускников осуществляется на основании договоров, заключенных между центрами занятости населения и работодателями региона. Средний период участия в стажировке - два месяца.

Затраты на зарплату выпускников в размере МРОТ с учетом районного коэффициента и страховых выплат работодателю возмещают органы занятости населения. Также работодателю возмещаются затраты на заработную плату наставникам из числа работников предприятия, закрепленных за выпускником.

Участвуя в программе, молодые специалисты приобретают первый трудовой опыт и опыт общения в трудовом коллективе. Период прохождения стажировки заносится в трудовую книжку, работодатель выплачивает стажеру заработную плату, а также вносит уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Наличие трудового стажа повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. На сегодняшний день при содействии центров занятости населения городов и районов Иркутской области 292 выпускника прошли стажировку на предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и образования, транспорта и связи, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг, а также на обрабатывающем производстве.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В России второй день подряд выявлено более 11 тыс. зараженных коронавирусом
Аналитики Альфа-Банка: Полномасштабного карантина не ждём
В Иркутске из-за новой вспышки коронавируса возобновят проверку организаций
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании