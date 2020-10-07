Волатильный октябрь продолжается. Еще вчера наблюдалось уверенное ралли глобальных фондовых индексов и товарных фьючерсов, сегодня рынки погрузились в уныние. Президент США Дональд Трамп приказал прекратить консультации с законодателями от демпартии по вопросам обширного фискального пакета господдержки. Индексы отреагировали нервно, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Сырьевой сектор сегодня будет находиться под давлением. Снижение стимулирующей функции в крупнейшей экономике мира сдерживает покупательный настрой товарного рынка, откинув котировки нефти от недельных максимумов.

Индекс доллара США (DXY: 93,8 п.) отскочил от недельных минимумов на фоне паузы в цикле фискальной помощи корпоративному и частному секторам экономики страны.

Защитная функция доллара несколько активизировалась, однако, говорить о сломе среднесрочной нисходящей тенденции DXY преждевременно, учитывая стремление финансовых властей Штатов к ослаблению нацвалюты.

Если Дональд Трамп, как это было неоднократно, включит «заднюю», Brent может пробить-таки отметку $43, ускорив подъем к многомесячным максимумам.

Российский рубль не восприимчив к позитиву от рыночных факторов его ценообразования, негативная же динамика рынков усиливает общую нервозность в нацвалюте.

Накануне при росте нефти и ралли американского рынка рубль не испытывал рвения к укреплению. На пике пара USD/RUB подходила к 78,7, а евро тестировала район 92,7.

Основным фактором курсообразования рубля за последние 2 месяца служит геополитика. Как правило, фактор носит непродолжительный характер, однако может оказывать достаточно болезненное давление на позиции рубля.

Сегодня под влиянием общемирового скепсиса рубль вновь может ослабнуть. Тем не менее нельзя исключать резкого укрепления отечественной валюты даже в пику общемировому негативу, если санкционные угрозы ослабнут в оценках стоимости российских финансовых активов. Поддержка по паре USD/RUB — 77,5.