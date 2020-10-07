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В Иркутской области аграрии смогут на льготных условиях приобретать сельхозтехнику белорусского производства

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков в режиме видеоконференцсвязи подписал соглашения о сотрудничестве с руководителями трёх крупных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования Республики Беларусь, сообщают в областной администрации. 

Это ООО «Блюминг», ОАО «Борисовский завод «Металлист» и Республиканским производственным дочерним унитарным предприятием «Экспериментальный завод» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства».

Сотрудничество регионального ведомства и белорусских заводов предусматривает предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям Приангарья скидки в размере 10% на продукцию предприятий.

– Льготные условия позволят сельхозтоваропроизводителям Иркутской области активнее обновлять парк сельхозтехники, – отметил Илья Сумароков.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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