Банк «Открытие»: 56% жителей Сибири планируют самостоятельно копить на пенсию

Больше половины сибиряков трудоспособного возраста - 56% - намерены начать копить себе на пенсию. У 11% наших земляков уже есть накопления на старость. Наиболее высокая доля имеющих накопления на пенсию - в Уральском федеральном округе (16%), наименьшая - в Северо-Кавказском (6%). Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

В принципе не планируют копить деньги на старость 31% жителей Сибирского федерального округа, а больше всего таких «отказников» - на Северном Кавказе (34%), меньше всего - в Дальневосточном федеральном округе (всего 16%).

Лучшим способом копить на пенсию почти треть опрошенных сибиряков назвали открытие вклада или накопительного счета.

Также 27% считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку акций, облигаций и недвижимости. Такой способ особенно по душе жителям Уральского (37%) и Дальневосточного (36%) федеральных округов, тогда как на Северном Кавказе он нравится только 13% опрошенных.

Четверть жителей Сибири считают, что правильнее всего хранить деньги на старость в валюте. Только 5% готовы откладывать дома наличными в рублях, 4% предпочтут откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту.

74% сибиряков негативно отреагировали на повышение пенсионного возраста. Нейтрально отнеслись к этому решению 17% опрошенных, положительно лишь 5%. При этом почти половина сибиряков (47%) планируют продолжить работать на пенсии.

12% респондентов назвали причиной желания работать в пенсионном возрасте любовь к своему делу. 35% намерены делать это для получения дополнительного дохода. Еще 36% опрошенных сибиряков сказали, что не планируют работать на пенсии, но готовы, если жизнь заставит. Категорически не хотят работать на пенсии при любых раскладах лишь 3% сибиряков.

*Опрос проведен банком «Открытие» с 1 по 5 октября по репрезентативной выборке среди 840 россиян (не получающих пенсию) в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.