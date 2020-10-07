Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте госпитализации заразившихся. По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе близка к критической, а меры по переводу части сотрудников московских компаний на удаленку почти не дали никакого эффекта. В своем блоге он написал, что у граждан возникают вопросы, и он решил ответить на некоторые из них.
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7 октября 2020
Сергей Собянин рассказал, что:
- объединения административно-технических инспекций Москвы будет проводить выборочные проверки перевода сотрудников на удаленную работу;
- переболевшие коронавирусом граждане должны соблюдать ограничения и рекомендации,
- больные диабетом должны оставаться дома,
- частным школам и кружкам рекомендовано принять решение о двухнедельных каникулах,
- магазины имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток,
- штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4 тыс. руб. по ст. 3.18.1 КоАП Москвы,
- посетители магазинов могут послать фото продавцов без масок в электронную приемную правительства Москвы,
- с 1 октября стоимость масок в метро снижена до 5 руб.