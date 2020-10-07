Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте госпитализации заразившихся. По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе близка к критической, а меры по переводу части сотрудников московских компаний на удаленку почти не дали никакого эффекта. В своем блоге он написал, что у граждан возникают вопросы, и он решил ответить на некоторые из них.

Сергей Собянин рассказал, что: