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Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком росте госпитализации заразившихся. По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе близка к критической, а меры по переводу части сотрудников московских компаний на удаленку почти не дали никакого эффекта. В своем блоге он написал, что у граждан возникают вопросы, и он решил ответить на некоторые из них.

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Сергей Собянин рассказал, что:

  1. объединения административно-технических инспекций Москвы будет проводить выборочные проверки перевода сотрудников на удаленную работу;
  2. переболевшие коронавирусом граждане должны соблюдать ограничения и рекомендации,
  3. больные диабетом должны оставаться дома,
  4. частным школам и кружкам рекомендовано принять решение о двухнедельных каникулах,
  5. магазины имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток,
  6. штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4 тыс. руб. по ст. 3.18.1 КоАП Москвы,
  7. посетители магазинов могут послать фото продавцов без масок в электронную приемную правительства Москвы,
  8. с 1 октября стоимость масок в метро снижена до 5 руб.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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