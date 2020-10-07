Выставка «Звезды французского комикса в России» откроется в Иркутске 10 октября

С 10 по 30 октября в ТВЦ «Галерея Revолюция» иркутяне смогут познакомиться с творчеством французских комиксистов. Выставка «Звезды французского комикса в России» впервые была представлена в нашей стране в сентябре, на Московской международной книжной ярмарке. В Иркутске экспозиция откроется во время праздника чтения «День Ч», при поддержке Центра французского языка и культуры Альянс Франсез-Иркутск и Иркутской нефтяной компании, сообщают в пресс-службе мероприятия.

Международный год комикса 2020 был объявлен Министерством культуры Французской республики на 46 Международном фестивале комикса в Ангулеме. Мероприятия для широкой публики и профессионалов проходят по всей Франции и за ее пределами. Невзирая на международный кризис, связанный с пандемией COVID-19, Посольство Франции и Французский Институт в России смогли осуществить проект, который ближе знакомит российского читателя с «девятым искусством», – выставку «Звезды французского комикса в России».

«За последние годы издание комиксов в России вышло на новый профессиональный уровень. Это молодое и относительно скромное направление в настоящее время динамично развивается, – говорит Фабрис Руссо, советник по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в России. – Намечаются новые тенденции. Издатели вводят в свои коллекции новые жанры комикса – нонфикшн, репортаж, исторические и литературные серии, – в частности, принадлежащие европейским авторам, благодаря чему их читательская аудитория расширяется».

Выставка «Звезды французского комикса в России», разработанная Французским Институтом в России и кураторами Дмитрием Яковлевым (издательство «Бумкнига») и Михаилом Хачатуровым, экспертом и переводчиком, адресована как широкой публике, так и профессионалам. Все представленные книги изданы на русском языке и продаются в книжных магазинах. Разделение на три тематических раздела (Герои, Авторы, Авторские тандемы) позволяет охватить эволюцию «девятого искусства» с 30-х годов ХХ века до наших дней.

В Иркутске открытие выставки состоится 10 октября в 16:00, во время взрослой офлайн-программы праздника чтения «День Ч». Обязательная регистрация на событие по ссылке. В ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40) экспозиция пробудет до конца месяца. После этого «Звезд французского комикса» можно будет увидеть и на других культурных площадках в Иркутске и Усть-Куте.

«Уверена, выставка «Звезды французского комикса в России» понравится жителям нашего города, поможет посмотреть на «рисованную литературу» под другим углом, открыть для себя удивительный и неповторимый мир комикса, – отмечает Ольга Олейникова, директор Альянс-Франсез Иркутск. – Мы надеемся, что у нас получится организовать онлайн-встречу с одним из французских авторов комиксов».