В Иркутске завершен второй этап благоустройства берега Ушаковки

На участке благоустройства нанесена цветная разметка и установлены одиннадцать деревянных беседок. Об этом сообщила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

По словам Марины Шевелы, практически завершено благоустройство в микрорайоне Топкинский. В сквере проведено освещение, асфальтирование дорожек, уложен резинопол, установлены лавочки и урны. Для детей и молодёжи установлены спортивные тренажеры и стойка с баскетбольными кольцами. Кроме того, в ходе ремонтных работ размещены мусорные контейнеры. С целью обеспечения безопасности установлены ограничительные столбики и ограждения.

Напомним, что всего в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство 17 общественных пространств, комплексно приведено в порядок более 60 дворов.​