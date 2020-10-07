СберЗдоровье проводит бесплатные консультации для жителей Иркутской области

С февраля 2020 года сервис экосистемы Сбербанка - СберЗдоровье - оказывает телемедицинские услуги жителям Иркутской области. Консультациями докторов в удаленном формате воспользовались более 1300 жителей Приангарья.

Также, с 15 августа 2020 года на территории Иркутской области Сбербанк при поддержке Правительства Иркутской области реализует совместный проект «Мониторинг здоровья населения». Для граждан региона — пациентов с диагнозами диабет, артериальная гипертензия, COViD-19, онкологические заболевания предусмотрены бесплатные телемедицинские консультации.

В проекте участвуют три учреждения здравоохранения региона: «Тулунская Городская Больница» (г. Тулун), «Черемховская Городская Больница» (г. Черемхово), «Городская Клиническая Больница № 8» (г. Иркутск). Первый этап проекта «Мониторинг здоровья» рассчитан на 3000 пациентов с хроническими заболеваниями артериальная гипертензия и сахарный диабет. Ежедневно, с помощью телефонных каналов связи, а также технологий - синтеза и распознавания речи, искусственного интеллекта (ИИ), составляющих основу голосовых роботов, работающих в платформе СберЗдоровье, проводится сбор данных показателей здоровья вышеуказанных пациентов. При отклонении от нормы для участников мониторинга проводится телемедицинская консультация с врачом. На данный момент проведено уже более сотни таких консультаций.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Телемедицина СберЗдоровье активно работает в нашем регионе и это очень своевременная и актуальная помощь от Сбербанка. Проект «Мониторинг здоровья», в первую очередь, поддерживает жителей области, которые имеют хронические заболевания. Сейчас, в условиях растущей пандемии коронавируса, особенно важна возможность врачебных онлайн-консультаций для жителей отдаленных территорий. Пациенты из глубинки могут оперативно консультироваться с терапевтом или педиатром иркутской клиники - участника проекта, а в случае необходимости - приехать к врачу на очный прием ».

Для всех жителей Иркутской области в рамках проекта «Мониторинг здоровья населения» сервисом СберЗдоровье по специальному промо-коду организован доступ всех групп граждан к бесплатным онлайн-консультациям терапевта или педиатра. Как показывает анализ обращений, жители Иркутской области чаще консультируются с терапевтами по жалобам на мигрень, спрашивают о способах ее лечения, задают вопросы по методам преодоления стресса в период пандемии, а в настоящее время чаще всего звучат вопросы по рекомендациям лечения при симптомах ОРВИ и болях в горле. Педиатров граждане чаще спрашивают о лечении простуды у детей, об особенностях первого прикорма, а также о режиме сна малышей.

Подробную информацию о проекте «Мониторинг здоровья населения» и телемедицинских консультациях для жителей Иркутской области можно узнать на сайте lk.sberhealth.ru, а также по ссылкам или QR-кодам:

https://tm.sberhealth.ru/irkutsktm (информация для всех граждан)

https://tm.sberhealth.ru/irkutsk (информация для пациентов, имеющих хронические заболевания)

Мобильное приложение СберЗдоровье можно скачать через App Store или Google Play.