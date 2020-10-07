Лекарство от коронавируса «Фавипиравир» включат в перечень жизненно необходимых и снизят цену до 5 тысяч рублей

«Фавипиравир» будет включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

От Иркутской области в заседании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, принял участие Губернатор Игорь Кобзев.

- Российские лекарственные препараты на основе фавипиравира есть в аптеках Иркутской области. Стоимость около 12 тысяч рублей. На курс лечения одного пациента в среднем необходимо две упаковки. Это лекарство не входит в перечень льготных. Учитывая стоимость, не каждый гражданин сможет его приобрести. Не планируется ли включить препарат в перечень жизненно необходимых? Может ли Иркутская область рассчитывать на финансовую помощь из федерального бюджета для приобретения лекарственных препаратов при лечении больных коронавирусом в амбулаторных условиях? Сейчас мы готовы приобрести лекарства за счёт областного бюджета с последующей компенсацией из федерального, - задал вопрос Игорь Кобзев.

- Препарат «Фавипиравир» на этой неделе будет включен в список жизненно важных лекарственных препаратов. Все производители получили уведомления о расчете предельной цены. ФАС уже сделала расчеты по цене, ориентировочно она составит пять тысяч рублей без НДС и торгово-розничной надбавки. Эта цена в два с лишним раза ниже той, что есть сегодня на рынке, - пояснил Михаил Мурашко.

По данным на 7 октября, в Иркутской области подтверждено 19 946 случаев коронавирусной инфекции. Прирост за сутки составил 136 заражений. Выздоровело 17 548 человек, умерло от COVID-19 - 253 человека.