Новости

Оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по ставке от 0,1% годовых

Специальные сниженные ставки действуют в рамках программы субсидирования с застройщиками на DomClick.ru на покупку квартир в новостройках. 

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми: 

- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых)
- 1% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых)
- 2,5% годовых на весь срок кредита 

Ставка по программе «Господдержка 2020»:

- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 6,1% годовых)
- 2,4% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 6,1% годовых)
- 3,9% годовых на весь срок кредита

Ставка на покупку квартиры в новостройке:

- 0,9% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 7,6% годовых)
- 3,9% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 7,6% годовых)
- 5,4% годовых на весь срок кредита  

Читайте также:

Недвижимость карантинного периода: Россия опередила Северную Америку по росту цен на жилье
7 октября 2020
Новостройки в Иркутске с начала года подорожали на 21%, «вторичка» прибавила в цене 14%
6 октября 2020

Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет. 

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«На сегодняшний день 90% кредитов Сбербанка на покупку квартир в новостройках выдается по программе ипотеки с господдержкой. Мы стремимся сделать покупку жилья ещё более доступной для россиян. Снижение ставки до 0,1% годовых в первый год кредитования позволит нашим клиентам сэкономить на платежах по ипотеке на этапе строительства жилья и ожидания переезда в собственную в новую квартиру». 

Выбрать квартиру в аккредитованных Сбербанком новостройках и оформить ипотеку со скидкой от застройщика можно онлайн на DomClick.ru 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека 6,5%, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека6,5%":
Все материалы сюжета (110)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Чубайс заразился коронавирусом
Лекарство от коронавируса «Фавипиравир» включат в перечень жизненно необходимых и снизят цену до 5 тысяч рублей
В России второй день подряд выявлено более 11 тыс. зараженных коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании