Новости

В Москве зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом

За последние 24 часа в столице умерли 55 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с 10 июня, сообщает РБК.

Читайте также:

Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии составил 96 человек
8 октября 2020
Ускоряемся: в Приангарье число новых случаев коронавируса достигло 146
8 октября 2020

Этот показатель стал рекордным с 10 июня. Тогда в столице из-за коронавируса скончались 56 человек. После этого число летальных исходов в Москве пошло на спад.

По данным оперативного штаба на утро 7 октября, число заразившихся COVID-19 в России достигло 1 248 619 человек, в том числе 314,7 тыс. в Москве. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (75,7 тыс.), Санкт-Петербург (45,6 тыс.), Нижегородская (33,8 тыс.) и Свердловская (30,3 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в:

  • Санкт-Петербурге (3137),
  • Московской области (1384),
  • Дагестане (663),
  • Свердловской области (627),
  • Нижегородской области (596),
  • Красноярском крае (565),
  • Ростовской области (559),
  • Новосибирской области (476),
  • Тульской области (384).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2313)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии составил 96 человек
Ускоряемся: в Приангарье число новых случаев коронавируса достигло 146
«Мы готовились к этому». Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании