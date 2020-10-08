В Москве зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом

За последние 24 часа в столице умерли 55 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с 10 июня, сообщает РБК.

Этот показатель стал рекордным с 10 июня. Тогда в столице из-за коронавируса скончались 56 человек. После этого число летальных исходов в Москве пошло на спад.

По данным оперативного штаба на утро 7 октября, число заразившихся COVID-19 в России достигло 1 248 619 человек, в том числе 314,7 тыс. в Москве. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (75,7 тыс.), Санкт-Петербург (45,6 тыс.), Нижегородская (33,8 тыс.) и Свердловская (30,3 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в: