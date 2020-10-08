Росстат фиксирует рекордный за пять лет рост потребительской уверенности россиян

Наибольший оптимизм продемонстрировали представители средней возрастной группы от 30 до 49 лет (рост показателя составил 10%) и молодежь от 15 до 29 лет (7%), сообщают «Ведомости».

Однако в целом рост индекса потребительской уверенности связан не с увеличением числа оптимистично настроенных граждан, а с уменьшением числа пессимистов и ростом количества тех, кто оценивает будущее нейтрально. Так, доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась с 18% во II квартале до 15% в третьем. Доля негативных оценок снизилась до 36% (с 45% во II квартале). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России не изменится, увеличилась с 34 до 45%, сообщает Росстат.

Индексы ожидаемых изменений и произошедших изменений в личном материальном положении выросли по сравнению со II кварталом 2020 г. на 6% и 5% соответственно.

Здесь тоже число оптимистов не растет (10%), зато снижается количество тех, кто говорит об ухудшении своего материального положения в прошлом или в будущем (с 31 до 23%). При этом доля нейтральных оценок увеличилась с 56 до 64%, отмечается в исследовании. О снижении пессимизма россиян свидетельствует и рост их готовности совершать крупные покупки: соответствующий индекс вырос на 13 пунктов по сравнению со II кварталом.

Позитивные данные Росстата оказались полной неожиданностью для аналитиков, ведь до этого в сентябре о снижении потребительской активности и потребительских настроений говорили и чиновники, и экономисты. Так, в информационно-аналитическом комментарии ЦБ по экономике отмечалось, что восстановление потребительской активности в августе существенно замедлилось, а в сентябре она вошла в стагнацию на фоне исчерпания эффектов отложенного спроса. В бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» экономисты Центра развития ВШЭ подчеркивали: в августе Россия начала готовиться ко второй волне кризиса – потребление россиян перестало расти, а безработица достигла 6,4%. «Ухудшение эпидемиологической обстановки в сентябре и снижение цен на нефть омрачают дальнейшую перспективу оживления спроса».