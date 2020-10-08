Третий день в Киргизии фактически продолжается безвластие

Оно сопровождается попытками самоназначений различных политических деятелей и авторитетных бизнесменов на должности от генпрокурора и министров до представителей правительства в областях и мэров, сообщают «Ведомости».

Такая ситуация в стране сложилась после выборов 4 октября, на которых 7%-ный барьер не смогли преодолеть партии, представляющие север Киргизии. Их сторонники организовали 5 октября в Бишкеке массовые протесты, захватили здание правительства и парламента, а ЦИК отменил результаты выборов.

Фактически таким самоназначенцем оказался и выпущенный накануне из заключения Садыр Жапаров, назначенный 6 октября врио премьер-министра группой депутатов жогорку кенеша (парламента) старого созыва, собравшихся в гостинице «Достук». Его не признала другая группа депутатов, собравшихся в Доме кино. Сам президент заявил 7 октября о готовности к диалогу, но отметил, что до сих пор к нему по этому вопросу не обращались.

Сторонники оппозиционных президенту партий организовали уже два координационных совета, каждый из которых объявил себя легитимным переходным органом власти.

Как отмечает экс-депутат жогорку кенеша Карабай Карабеков, обстановка в Киргизии лучше всего описывается словом «хаос». Сейчас в стране два премьер-министра. Жапарова избрала часть парламента, а улица назначила 7 октября кандидата в депутаты от партии «Ата Мекен» Тилека Токтогазиева. Легитимного правительства в Киргизии не существует. «Кворума собрать не могут. Сами депутаты говорят, что при избрании Жапарова не были соблюдены все тонкости регламента, поэтому он вроде как нелегитимный. Хотя он сам считает себя легитимным.