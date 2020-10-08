Открыта регистрация на площадки Тотального диктанта

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией Тотальный диктант в Иркутске пройдет на 10 площадках, вместимость каждой площадки до 50 человек. Акция пройдет в соблюдением всех противоэпидемиологических норм, сообщают в пресс-службе мероприятия.

8 октября в 10.00 на сайте проекта totaldict.ru открывается регистрация на площадки образовательной акции «Тотальный диктант» в Иркутске. В этом году на все площадки Тотального диктанта в Иркутске необходима регистрация на сайте. Напомним, что в 2020 году вместимость каждой площадки проекта в Иркутске – до 50 человек. Все участники должны принести маску с собой.

– Все площадки в Иркутске в этом году смогут вместить около 500 человек. Просим иркутян отнестись с пониманием к принятым мерам и отмечаем, что мы не сможем допустить на очные площадки участников, не прошедших регистрацию на сайте. Если иркутяне не успеют зарегистрироваться на очную площадку, советуем писать диктант онлайн на сайте проекта, –рассказала координатор Тотального диктанта в Иркутске Людмила Добосова.

Очные площадки Тотального диктанта в Иркутске

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина,8)

медиакоммуникации ИГУ (Ленина,8) Биолого-почвенный факультет ИГУ ( Сухэ-Батора, 5)

Сухэ-Батора, 5) Факультет бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ (Лермонтова, 126)

Иркутский планетарий (Седова, 30)

Образовательный центр « Easy school» в ТЦ Лермонтов (Лермонтова, 90/1)

Easy school» в ТЦ Лермонтов (Лермонтова, 90/1) Галерея Виктора Бронштейна (Октябрьской революции, 3)

Энотека Бардо (Октябрьской революции, 3)

Ресторан «Старый Мюнхен» (Октябрьской революции, 3)

Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых (Университетский, 70)

Точка кипения (БЦ Троицкий, 5 армии 2/1)

Напомним, что в этом году у участников есть три варианта написания диктанта. Тотальный диктант можно будет написать офлайн в аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции, онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта и в новом формате «#пишемдома» под трансляцию на totaldict.ru. Формат «#пишемдома» подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в проверочный пункт города.

В Иркутске выдача ручек и бланков будет проходить в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина, 8): 9 октября с 18.00 до 20.00, 10 октября с 12.00 до 14.00.

Тотальный диктант пройдет в Иркутске 17 октября в 13.00 по местному времени. Поддержку проекту оказывают Иркутский государственный университет, Иркутская нефтяная компания, книготорговая группа «Продалит» и др.