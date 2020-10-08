Завершена кампания по выплатам семьям с детьми до 16 лет в связи с пандемией

В Иркутской области на счета получателей зачислены 11 млрд 222 млн рублей на 532 тыс. 917 детей, сообщает ПФР.

Выплаты на детей являлись мерой государственной поддержки семей России во время сложной эпидемиологической ситуации, сообщают в ПФР.

Изначально ежемесячные выплаты полагались только на детей до 3 лет при наличии у семьи права на материнский капитал. Однако позже круг лиц, имеющих право на выплаты, расширили. Выплаты получили: