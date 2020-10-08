«Афера»: МТС снимет комедию о продлённой самоизоляции в провинции

МТС сообщает о старте производства комедии «Афера» о жителях деревни, нашедших выгоду в карантинной изоляции и не желающих от нее отказываться.

Премьера 10-серийной актуальной комедии о том, что даже в самой непроглядной тьме пандемии можно разглядеть луч света, запланирована на 2021 год в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Главные герои — братья Ваня, Костя и Данила Поповы — много лет держали в страхе весь поселок и терроризировали соседей. Всё изменила пандемия коронавируса: братья заперлись у себя в доме, а жители впервые за много лет вздохнули спокойно. По окончании самоизоляции односельчане единогласно принимают решение не сообщать семейству Поповых об отмене карантина. Так начинается большая афера с участием всей деревни из 200 человек. На кону всеобщее спокойствие и благополучие, но как долго получится сохранять тайну, и не повлечет ли это более серьезных последствий? Жители стараются сделать все, чтобы не допустить провала. Между тем младший Попов влюбляется в приехавшую из города медсестру и ставит под удар весь план деревни.

Роли братьев исполнят Александр Волохов, Данил Стеклов и Артем Гайдуков. Также в проекте заявлены Сергей Стёпин, Татьяна Лялина, Наталия Санько, Игорь Царегородцев и Светлана Листова. Режиссер – Михаил Старчак («Полярный», «СашаТаня», «Зайцев +1»).

Авторы Александр Кузьминов, Жаргал Бадмацыренов и Дина Подпругина, известные по фильмам «Решала», «Решала.Нулевые» и «Эластико». Генеральный продюсер — Игорь Мишин, креативный продюсер — Наталья Исакова, продюсеры — Максим Филатов, Семен Закружный.

Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС:

«МТС Медиа приступила к производству сразу нескольких собственных знаковых проектов для онлайн-кинотеатра МТС ТВ. «Афера» — актуальная история с позитивным взглядом на трудное для многих время. Пандемия коронавируса отразилась на жизни всех людей, в том числе, живущих в отдаленных уголках России. Помимо всех трудностей, герои сериала нашли и положительную сторону в самоизоляции. Это еще одно напоминание нам всем, чтобы не опускать руки перед трудностями, которые стали повседневной реальностью».

Справка

МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиа-активы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.