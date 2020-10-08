Жители Иркутской области снизили кадастровую стоимость своей недвижимости на 8,45 млрд рублей

С января по сентябрь 2020 года комиссией по рассмотрению споров о результатах рассмотрения определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Иркутской области рассмотрено 601 обращение о пересмотре кадастровой стоимости в отношении 744 объектов недвижимости. Значительная часть решений комиссии принята в пользу заявителей, что составило 45% от общего количества принятых решений. В результате кадастровая стоимость 334 объектов недвижимости уменьшена в общей сложности на 8,45 миллиарда рублей.

В большинстве случаев (65%) жители региона оспаривали через комиссию кадастровую стоимость земельных участков. Почти треть заявлений касалась пересмотра кадастровой стоимости зданий. Меньше всего поступило обращений на пересмотр кадастровой стоимости машино-мест.

Максимальная сумма, на которую была уменьшена кадастровая стоимость объекта недвижимости в результате оспаривания, составила 869 миллионов рублей, минимальная – 435 тысяч рублей.

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что основанием для пересмотра кадастровой стоимости является недостоверность сведений об объекте, использованных при проведении оценки, а также определение кадастровой стоимости объекта в размере рыночной.

Подать документы в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Иркутской области можно по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70. Заседания комиссии транслируются в прямом эфире на ютуб-канале Управления Росреестра по Иркутской области «Росреестр Иркутск».