Шесть человек спасли на пожаре в Иркутской области

Пожар в панельном пятиэтажном доме в посёлке Чистые Ключи Шелеховского района Иркутской области.

произошёл в ночь на 8 октября. В 03:40 сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу. Пожар произошел в одной из комнат 4-хкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на четвертом этаже шёл густой черный дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Начальник караула пожарно-спасательной части №6 младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Андреев:

«Хозяин квартиры находился на месте пожара, он не пострадал. Многие жильцы в это время, конечно, спали. Мы в составе звена газодымозащитной службы приступили к спасению людей с верхних этажей, где стоял густой дым. С помощью специальных спасательных устройств по лестничным маршам были спасены пятеро человек. Еще одного человека сняли по автолестнице из окна квартиры на пятом этаже. Стучали в двери нижних этажей, будили жильцов, проверяли расположенные рядом квартиры. Пострадавших нет».

Через 10 минут открытый огонь был потушен. Причина пожара устанавливается.