ВТБ выбирают в 2,7 раза больше иркутских предпринимателей

За восемь месяцев текущего года количество новых клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Иркутской области выросло в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предпринимателей Иркутской области, подключенных к унифицированной линейке расчетно-кассового обслуживания ВТБ, с начала года выросло на 14% и превысило 10 тысяч клиентов.

Наибольшую популярность получил пакет услуг «На старте»: его приобрели более двух тысяч новых клиентов. В рамках пакета предприниматели, прежде не имевшие счетов в ВТБ, могут без комиссии открыть и сопровождать расчетный счет в рублях сроком до 12 месяцев, получить дистанционное банковское облуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до пяти внешних платежей в месяц. Обновленная линейка РКО для малого и среднего бизнеса включает четыре пакета услуг, которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант обслуживания под масштаб и задачи своего бизнеса.

Значительный рост связан как с активной реализацией программ поддержки бизнеса, так и с развитием сервисов ВТБ. Представители бизнеса могут дистанционно зарезервировать расчетный счет на сайте банка по минимальным клиентским данным. Решение принимается онлайн в течение нескольких минут, после чего клиент может продолжить заполнение анкетных данных для завершения процедуры проверок. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей* доступна возможность открытия счета в офисах банка в течение 20 минут при предъявлении только паспорта – все необходимые документы банк заполнит за клиента. Также в ВТБ действует услуга «Выездной сервис» **, с помощью которой клиент может открыть расчетный счет без посещения офиса банка – менеджер приедет на встречу с предпринимателем в удобное место и время.

«Мы активно совершенствуем предложение для предпринимателей, развиваем дистанционные форматы. На этом сделан акцент в стратегии развития банка и процесс внедрения новых современных сервисов для бизнеса серьезно ускорился в связи с событиями первой половины года. Рост числа пользователей наших услуг говорит о том, что бизнес положительно оценивает наши новые возможности», — прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

В марте ВТБ запустил мобильную онлайн-бухгалтерию Цифра, которая предоставляет возможность индивидуальным предпринимателям полностью решать все вопросы бухгалтерского и налогового учета с гарантированным качеством. В августе был представлен новый мобильный банк для предпринимателей с обновлённым дизайном и функционалом для управления бизнесом. Также сейчас идет масштабирование мобильного приложения «ВТБ Бизнес QR», которое позволяет принимать платежи от физических лиц в пользу организаций или ИП в точках продаж через QR-код посредством системы СБП.

*для ИП - единоличных исполнительных органов

** перечень городов, где доступна услуга, необходимо уточнять в контакт-центре ВТБ по тел. 8-800-200-77-99