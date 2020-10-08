Ускоряемся: в Приангарье число новых случаев коронавируса достигло 146

Рост выявления новых случаев коронавируса в Приангарье идёт по нарастающей. Статистика неутешительная: по данным оперативного штаба, на 8 октября в Иркутской области подтверждено 146 новых случаев коронавируса, тогда как еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших за сутки. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 092 заболевших.

Растёт число госпитализаций в медицинские учреждения - 145 человек за последние сутки, в общей сложности сейчас госпитализированы 1 707 человек.

Еще два человека умерли. Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 253 (+4), от заболеваний, не связанных с вирусом - 89.

За последние сутки выздоровело 42 человека, за весь период эпидемии – 17 590.

В соседней Бурятии, где бизнес и школы с понедельника уже отправили на удаленку, суточный прирост больных коронавирусом держится на высоком уровне - 96 человек. По информации Роспотребнадзора, по Республике Бурятия на 8 октября зарегистрировано 7 750 (+96) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Темп прироста за сутки составил 30%. Из 96 случаев заболевания 74 зарегистрированы в г. Улан-Удэ.

Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с COVID-19. За последний месяц суточный прирост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России увеличился более чем два раза.

«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где-то даже к снижению идет»,— заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).

По словам главы Роспотребнадзора, в сложившейся в стране эпидемиологической ситуации необходимо или соблюдать все положенные санитарные рекомендации, или переходить к восстановлению ограничений. «У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать требования, или нам придется принимать какие-то другие меры»,— добавила она.