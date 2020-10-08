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Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии составил 96 человек

По информации Роспотребнадзора, по Республике Бурятия на 8 октября зарегистрировано 7 750 (+96) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из 96 случаев заболевания784 зарегистрированы в Улан-Удэ.

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Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 081 человек, умерло 79 человек. Проходят лечение в стационарах республики 755 больных. На амбулаторном лечении находятся 782 пациента. 

Из 96 новых случаев COVID-19: 66 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии составил 96 человек
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