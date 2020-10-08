Приоритеты россиян изменились: меньше внимания нацобороне, больше здравоохранению и экологии

Меньше внимания нацобороне и безопасности, больше здравоохранению и экологии — так изменились приоритеты россиян за последние 7 лет, судя по опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 1600 экономически активных россиян из всех округов страны отвечали на вопрос, на что, по их мнению, государство должно тратить деньги в первую очередь.

Большинство опрошенных первой статьей расходов для государства назвали здравоохранение и спорт (52%). Каждый второй респондент (50%) считает, что власти должны в первую очередь вкладывать средства в сферу образования. Приоритетно финансировать социальную политику предлагают 30% россиян. В первую очередь отдавать деньги из госбюджета на развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства считают необходимым 28% и 26% респондентов соответственно. По мнению 22% россиян, в приоритете государства должна быть охрана окружающей среды. Еще 16% респондентов считают, что национальная безопасность и правоохранительная деятельность в первую очередь нуждается в финансировании. Тратить государственные средства на национальную оборону предлагают 12% россиян. Лишь по мнению 3% респондентов, на 1 месте у государства с точки зрения финансирования должна быть сфера культуры, кинематографии и СМИ.

По сравнению с аналогичным исследованием 2013 года, на 10 п.п. уменьшилось количество россиян, считающих одними из самых важных траты на национальную оборону: 22% в 2013 году и 12% сейчас. Однако россияне по-прежнему считают первоочередными траты государства на здравоохранение, образование и социальную политику. За финансирование охраны окружающей среды сейчас отдают свои голоса чаще, чем семь лет назад: 18% и 22% соответственно.

