«Верхнечонскнефтегаз» внедрил технологию рационального использования попутного газа на Северо-Даниловском месторождении

Компания «Верхнечонскнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», на первом этапе разработки Северо-Даниловского месторождения внедрила технологию по рациональному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) для энергогенерации. Для этого на месторождении был введен в эксплуатацию мобильный энергоцентр мощностью 4 МВт.

Добываемый газ проходит сепарацию и подготовку непосредственно на кустовой площадке. Энергоцентр уже обеспечивает электроэнергией механизированную добычу нефти на кустовой площадке №1 и работу буровой установки. После завершения строительства воздушной линии электропередачи будет обеспечено энергоснабжение других объектов нефтедобычи месторождения, системы поддержания пластового давления, а также жилого поселка.

Мобильный энергоцентр будет основным источником энергии до завершения строительства газотурбинной электростанции мощностью 31 МВт. Подготовленный попутный газ на нее будет поступать с установки предварительного сброса воды. После пуска электростанции месторождение полностью будет обеспечиваться электроэнергией, получаемой из ПНГ.

Справка:

АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. Предприятие является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.

Северо-Даниловское месторождение – первое в новом Даниловском кластере «Роснефти», который включает также Южно-Даниловское, Верхнеичерское и месторождение им. Лисовского. Кластерный метод освоения месторождений позволит получить синергетический эффект за счет совместного использования транспортной инфраструктуры, оборудования для всех участков кластера и производственных мощностей Верхнечонского месторождения.

«Роснефть» впервые применила кластерный метод на Ванкорской группе на севере Красноярского края. По такому же принципу ведется освоение Эргинского кластера в ХМАО-Югре и в настоящее время он реализуется при создании Даниловского кластера.