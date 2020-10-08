Топ-менеджеры Сбербанка выступили на международной онлайн-конференции Sibos

5‒8 октября 2020 года проходит крупнейшая международная конференция в сфере финансов — Sibos-2020. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате. В деловой программе конференции выступили руководители Сбербанка — первый заместитель Председателя Правления Александр Ведяхин и заместитель Председателя Правления Анатолий Попов.

Александр Ведяхин провёл сессию на тему «Искусственный интеллект как сила для самоуправляемых организаций», модератором выступил исполнительный редактор журнала Wired UK Джереми Уайт. В ходе своего выступления Александр Ведяхин рассказал, как искусственный интеллект будет менять управление сложными организациями в ближайшие годы.

По его словам, по мере роста организаций и объёма данных, которыми приходится оперировать и на основе которых принимать решения, нагрузка на менеджеров и цена возможных ошибок значительно возрастает. Сложность принятия управленческих решений в таких условиях часто лежит за пределами когнитивных возможностей человека. Единственно возможным выходом для крупных компаний является внедрение в организационные процессы искусственного интеллекта для помощи сотрудникам.

Александр Ведяхин сравнил управление организацией с вождением автомобиля: как машины прошли в своей эволюции шесть стадий автономности — от полностью ручного управления до беспилотника, — так и в развитии организаций можно выделить шесть уровней развития самоуправления за счёт ИИ. Хотя до шестого этапа полного самоуправления ещё очень далеко, готовиться к переходу на него нужно уже сейчас, убеждён он. Для этого в основу ИИ-трансформации организаций необходимо положить чёткие этические принципы. Алгоритмы, используемые в технологиях ИИ, должны быть контролируемыми и управляемыми, интерпретируемыми и предсказуемыми, стабильными и надежными, честными, а также недискриминирующими, перечислил Александр Ведяхин. Он добавил, что Сбер участвует в различных международных комитетах и рабочих группах по ИИ, чтобы содействовать внедрению этих принципов в международное регулирование ИИ.

Первый зампред Правления банка подчеркнул, что ИИ предоставляет возможность создавать полностью самоуправляемые компании, которые не только предоставляют клиентам лучшие услуги, но и решают ключевые социальные и экологические проблемы, делая жизнь людей лучше. Поэтому, развивая ИИ, важно ориентироваться не только на коммерческие результаты, но и на решение таких проблем.

Анатолий Попов выступил на собственной панельной сессии Сбера: «Ломаем привычный банкинг: создаем ценности для клиентов с помощью технологий». Также в дискуссии участвовали представители крупнейших международных финансовых институтов - Губерт ДжейПи Жоли (J.P. Morgan) и Алекс Мэнсон (Standard Chartered Ventures), модератором сессии выступил Денис Бугров, партнёр McKinsey.

Участники дискуссии обсудили, как банки при помощи современных технологий могут помочь своим клиентам в сохранении и развитии бизнеса. В качестве примера реализации такого подхода в Сбере Анатолий Попов привёл три широко использующихся инструмента: распознавание речи, распознавание текста и риск-модели на основе искусственного интеллекта, созданные компаниями экосистемы Сбера и открывающие возможности для экономии времени и средств клиента. Другие участники дискуссии поделились информацией о собственных наработках в данной области.

Особое внимание заместитель Председателя Правления банка уделил собственной технологической трансформации и решениям, создаваемым Сбером на этой основе для клиентов, в том числе интеллектуальной системе управления (ИСУ), которая помогает экономить миллиарды рублей.