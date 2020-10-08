Сбер поддерживает развитие «Эрмитажной академии»

Государственный Эрмитаж и Сбер начинают совместное развитие «Эрмитажной академии» – официального мультимедийного портала Эрмитажа, объединяющего все просветительские ресурсы музея.

Первым этапом партнерства стало создание на портале нового раздела «Лекторий». В формате видеолекций сотрудники Эрмитажа расскажут об основных этапах истории мировой культуры и различных художественных явлениях. Просветительский интернет-ресурс «Эрмитажная академия» был запущен в апреле 2019 года. Ежемесячно его посещает около 10 000 человек. Сейчас на сайте размещено более 200 материалов по 24 темам, которые позволяют пользователям в удобном для себя формате знакомиться с историей музея, его коллекций и зданий, искусством и культурой различных эпох и народов, отдельными жанрами искусства. Тесты, викторины, лото и пазлы в разделе «Игротека» помогают закрепить полученные знания.

Благодаря поддержке Сбера у всех, кто интересуется искусством и стремится расширить свой кругозор, появится больше возможностей для знакомства с историей мировой художественной культуры в интерактивном онлайн-формате.

Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа:

«Традиционно считается, что музеи и банки – очень консервативные организации. Знаменательно, что сейчас известнейший в мире музей и банк, ставший инновационной экосистемой – Эрмитаж и Сбер – дарят людям возможность встречи с искусством таким современным, нестандартным образом. Эрмитажный лекторий онлайн – лекарство от пандемии, страха и одиночества, открывающее секретный дух музейных хранилищ и загадки хода мысли музейной науки».

Вторым этапом станет интеграция образовательного портала «Эрмитажная академия» со СберКлассом – школьной цифровой платформой, предоставляющей современные инструменты и новые форматы очного взаимодействия учителей с учениками. В процессе обучения пользователи получат прямой доступ к контенту Эрмитажной академии.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент ПАО Сбербанк:

«Сегодня люди активно занимаются саморазвитием, поэтому доступ к качественному контенту и наличие бесплатных инструментов очень важны. Эрмитаж и Сбер, обладая огромным запасом культурного знания, с одной стороны, и технологическим ресурсом, с другой, просто обязаны отвечать на этот запрос и рассказывать об искусстве современным цифровым языком. Начав с азов - запуска онлайн-лектория об искусстве античного мира, мы постепенно будем развивать актуальные форматы эдьютейнмента на базе «Эрмитажной академии» – онлайн-экскурсии, игры, квесты и другой интерактивный контент для взрослых и детей. Вместе мы стремимся сделать платформу музея интересной широкому кругу пользователей, и параллельно предоставить онлайн доступ к одному из крупнейших собраний искусства в мире школьникам – через интеграцию контента в школьную цифровую платформу СберКласс».

Открывает «Лекторий» цикл лекций «Искусство Древней Греции, Рима и Юга России. Взгляд из Эрмитажа».

Шаг за шагом научные сотрудники Отдела античного мира проведут зрителей сквозь века: от зарождения греческой цивилизации до падения Рима.

Первые лекции посвящены древнегреческому искусству в период темных веков и эпохи архаики. Слушатели узнают о том, как в эпоху Архаики случилось «Греческое чудо», когда за короткий промежуток в городах, расположенных на побережье Средиземного и Эгейского морей, зародились основные формы общественного устройства и духовной жизни: демократия, философия, театр, поэзия, наука, а в изобразительном искусстве произошла стремительная эволюция от абстрактной геометрики к иллюзии натурализма.

В рамках цикла готовятся лекции, посвященные искусству эпохи Эллинизма, Древнего Рима и греческих колоний на юге России. Вместе с искусствоведами и археологами мы прогуляемся по шумным улицам античных городов, заглянем в частные дома, общественные здания и храмы древних греков и римлян.