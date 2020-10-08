СберБизнес поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью ЮKassa

Через онлайн-банк для бизнеса СберБизнес (ранее – Сбербанк Бизнес Онлайн) «Северсталь» теперь сможет принимать оплату от юрлиц и индивидуальных предпринимателей с помощью ЮKassa (ранее — Яндекс.Касса). Это позволит компаниям рассчитываться с «Северсталью» за несколько минут и быстрее получать товары, не тратя время на пересылку платежных документов и банковские переводы.

Новый способ оплаты через СберБизнес и ЮKassa доступен в интернет-магазине «Северстали» – крупнейшем онлайн-маркете металла, который пользуется огромным спросом среди девелоперов и трейдеров. Сам расчет происходит в несколько кликов. Заказчик, набрав товары в корзину, выбирает оплату через СберБизнес. В отдельном окне открывается страница интернет-банка, на которой нужно авторизоваться и подтвердить расчет по готовому платежному поручению. Оплата проходит практически мгновенно, после чего «Северсталь» получит уведомление и может сразу приступить к отгрузке товара заказчику.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка:

«Наша цель – помочь корпоративным клиентам Сбера экономить время и средства на решении рутинных задач, гарантируя при этом безопасность совершения сделок. Оплата товаров через сервис СберБизнес и ЮКассы полностью соответствует этим критериям. Произвести расчёты между юридическими лицами теперь так же просто, как совершить покупку в интернет-магазине. Это стало возможным благодаря нашему решению SberBusinessAPI (ранее – Fintech API). Данное решение насчитывает 36 групп методов, которые закрывают ключевые потребности B2B-провайдеров, представителей сегментов крупного и среднего бизнеса. Благодаря SberBusinessAPI нам удалось выстроить цифровую инфраструктуру, которая превратила наш корпоративный интернет-банкинг СберБизнес в настоящую платформу сервисов и услуг для бизнеса на любом этапе его развития».

Оксана Коробкина, коммерческий директор ЮKassa:

«Обычно пересылка платежных документов и оплата по ним занимают у корпоративных партнеров около трех рабочих дней. С помощью ЮKassa и СберБизнес рассчитаться с другой компанией можно всего за несколько минут. В этом случае бизнес-процессы не привязаны к банковским дням и срокам получения документов. Уведомление об оплате приходит поставщику в любое время и день недели сразу после того, как заказчик рассчитается за покупку. Все это позволяет не только сократить сроки сделок, но и автоматизировать обработку заказов».

Мария Шалина, директор по маркетингу и улучшению клиентского опыта компании «Северсталь»:

«Северсталь Дистрибуция» начала прием оплаты заказов банковскими бизнес-картами в тестовом режиме в июле этого года, но весь потенциал этого способа откроется только сейчас, с появлением возможности оплачивать заказ онлайн в интернет-магазине «Северстали». Оплата через интернет-банкинг упрощает всю процедуру покупки, расширяет перечень способов оплаты, а также позволяет клиентам использовать заёмные средства наших партнёров для покупок в интернет-магазине».