Сбербанк и ГК «А101» запустили сервис онлайн-оплаты недвижимости банковской картой

Сбербанк и группа компаний «А101» запустили цифровой сервис «Квартира по карте», который позволяет оплачивать приобретение жилой и коммерческой недвижимости картами Visa, Mastercard и «Мир».

Сервис даёт возможность расплатиться за квартиру, машино-место или коммерческий объект, в том числе в рассрочку. Платежи осуществляются онлайн: индивидуальная ссылка на оплату направляется покупателям по электронной почте или СМС. Все операции по жилой недвижимости принимаются согласно 214-ФЗ — после регистрации договора долевого участия.

Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Мы рады развитию нашего сотрудничества с ГК "А101" в области эквайринга. Благодаря новому сервису ʺКвартира по картеʺ у клиентов ʺА101ʺ появился быстрый, удобный и безопасный способ оплаты недвижимости. При оплате квартиры картой на сайте застройщика комиссия с покупателя не взимается. И, кроме того, он может получить бонусы по программе лояльности, действующей по его карте».

Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101»:

«Сервис будет полезен всем, но в особенности — клиентам, которые покупают недвижимость без использования ипотечного кредита. Сейчас в Новомосковском округе Москвы таким способом покупается около 40% квартир, основные клиенты — те, кто переезжает в НАО, продав свою квартиру в другом округе Москвы или регионе России. Мы ускоряем сделку и делаем её более безопасной».

Сбербанк — эксклюзивный поставщик услуг эквайринга для ГК «А101». Создание и дальнейшее развитие проекта «Квартира по карте» ведётся в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий и развития городской среды, которое Сбербанк и ГК «А101» заключили в октябре 2019 года.