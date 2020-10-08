Чистая прибыль Сбербанка за сентябрь составила 79,8 млрд руб.

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений.

Ключевые факты сентября:

Банк заработал чистую прибыль в размере 79,8 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 19,6%, а рентабельность активов - 3,1% в годовом выражении.

Розничный портфель банка впервые перешел отметку в 8 трлн руб. при поддержке ипотеки, выдача которой превысила рекордные 260 млрд руб., а также потребительского кредитования.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 1,1% без учета валютной переоценки, сохраняя положительную динамику третий месяц подряд.

Средства клиентов выросли на 1,5% без учета валютной переоценки: средства юридических лиц – на 3,5% и средства физических лиц – на 0,5%.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

«В сентябре розничный кредитный портфель продолжил уверенный рост и превысил 8 трлн руб. За 9 месяцев розничные кредиты выросли на 11,1%. Кредитование юридических лиц также сохраняет позитивную динамику, показав прирост на 5,9% с начала года без учета валютной переоценки. Рост клиентской активности, оптимизация расходов и сохранение стабильного качества кредитного портфеля оказали позитивное влияние на рентабельность капитала банка, которая по итогам 9 месяцев составила 15,8%».

Комментарии по итогам 9 месяцев 2020 года:

Чистый процентный доход вырос на 13,6% относительно 9 месяцев 2019 года и составил 1 056 млрд руб. благодаря росту кредитования, снижению стоимости фондирования и понижению ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов с начала года.

Чистый комиссионный доход вырос на 9,1% до 364,8 млрд руб. благодаря восстановлению активности по банковским картам и расчетным операциям, а также доходу от операций клиентов на финансовых рынках, банковских гарантий и торгового финансирования.

Операционные расходы составили 437,3 млрд руб., увеличившись относительно 9 месяцев прошлого года на 3,8%. Позитивный эффект на динамику расходов оказала продолжающаяся в банке программа повышения эффективности бизнеса в ответ на пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после повышения зарплат в июле 2019 года. Отношение расходов к доходам по итогам 9 месяцев улучшилось и составило 26,9% против 31,4% годом ранее.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сентябре составили 57,1 млрд руб. Более половины указанной суммы относится к досозданию резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним в результате ослабления рубля по отношению к иностранным валютам. За 9 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 500,0 млрд руб. против 85,4 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 9 месяцев 2020 года составила 691,1 млрд руб., а чистая прибыль 559,4 млрд руб.

Активы в сентябре увеличились на 4,1% до 32,2 трлн руб. за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги, а также положительной валютной переоценки, без учета которой рост активов составил 2,6%.

В сентябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – 9,5 трлн руб., включая кредиты в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, что на 22% больше, чем год назад. Остаток корпоративного портфеля составил 15,3 трлн руб., увеличившись за месяц на 1,1% без учета валютной переоценки.

Розничным клиентам в сентябре выдано кредитов на 468 млрд руб., что является рекордом для банка. Главный драйвер роста – жилищные кредиты, портфель которых вырос на 3,4% за один месяц. Розничный портфель вырос на 2,5% или на 197 млрд руб. и превысил 8 трлн руб.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам сентября снизился с 3,30% до 3,25% как за счет юридических, так и физических лиц.

Портфель ценных бумаг в сентябре вырос на 11,9% или на 462 млрд руб. за счет приобретения облигаций федерального займа. Остаток портфеля на 1 октября превысил 4,3 трлн руб.

Средства клиентов в сентябре увеличились на 1,5% без учета валютной переоценки: средства физических лиц – на 0,5%, средства юридических лиц – на 3,5%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 5,1%.

Базовый капитал изменился незначительно и составил 4 010 млрд руб.

Основной капитал увеличился за месяц на 4,0% до 4 160 млрд руб. в результате включения предоставленного ранее субординированного кредита на сумму 150 млрд руб. в состав источников добавочного капитала. Достаточность основного капитала увеличилась на 0,48 п.п. по сравнению с достаточностью базового капитала и составила 13,24%.

Общий капитал за месяц вырос за счет заработанной чистой прибыли и увеличения основного капитала. Из расчета общего капитала был исключен субординированный кредит от Банка России на 50 млрд руб. За сентябрь общий капитал банка вырос на 3,6% до 4 871 млрд руб.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в сентябре на 2,2% или на 0,7 трлн руб. главным образом под влиянием растущего кредитного портфеля и вступивших в силу изменений к Инструкции Банка России №199-И1. В то же время отмена макронадбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 01.09.2019, привела к снижению активов, взвешенных с учетом риска, почти на 230 млрд руб.

Капитал, млрд руб. 1 окт'20* 1 сен’20 1 окт'20*/

1 сен’20 1 янв’20 1 окт'20*/

1 янв’20 Базовый 4 010 4 001 0,22% 3 300 21,51% Основной 4 160 4 001 3,97% 3 300 26,06% Общий 4 871 4 701 3,61% 4 568 6,64% Достаточность капитала, % Базового Н1.1, мин. 4,5% 12,76% 13,01% -0,25 п.п. 10,51% 2,25 п.п. Основного Н1.2, мин. 6,0% 13,24% 13,01% 0,23 п.п. 10,51% 2,73 п.п. Общего Н1.0, мин. 8,0% 15,48% 15,27% 0,21 п.п. 14,52% 0,97 п.п. Активы с учетом риска, млрд руб. 31 464 30 788 2,20% 31 470 -0,02%

* оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за 9 месяцев 2020 года (РПБУ, неконсолидированные данные)

1 Изменения к Инструкции Банка России №199-И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией”, в том числе связанные с изменением критериев определения «инвестиционного класса» для требований к дочерним компаниям.