Сбербанк открыл УАЗу кредитную линию на 4 млрд рублей

Сбербанк открыл Ульяновскому автомобильному заводу (входит в группу СОЛЛЕРС) кредитную линию на 4 млрд рублей для финансирования опережающих поставок автомобилей УАЗ госкомпаниям и федеральным органам исполнительной власти. Кредитование осуществляется в рамках программы государственной поддержки автопроизводителей, утверждённой Постановлением Правительства РФ № 1035 от 11 июля 2020 года.

Алексей Гренков, вице-президент Сбербанка, директор Департамента ключевых клиентов:

«Мы продолжаем эффективное сотрудничество с нашим ключевым партнером — группой СОЛЛЕРС. В рамках правительственной программы поддержки автопроизводителей Сбербанк открыл Ульяновскому автомобильному заводу кредитную линию на 4 млрд рублей с применением механизма льготного финансирования. Кредитная линия открыта на срок до декабря 2022 года. Заемные средства за счет субсидий Минпромторга предоставлены по ставке 0% годовых и будут направлены на закупку компанией сырья, материалов и комплектующих для реализации государственного заказа».

Николай Соболев, генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС»:

«Правительство и Министерство промышленности и торговли РФ продолжают оказывать российским автопроизводителям серьезную поддержку, а Сбербанк обеспечивает наши потребности, связанные с участием в госпрограммах. Полученное на льготных условиях финансирование позволит компании реализовать опережающие поставки автомобилей УАЗ органам власти, государственным и бюджетным учреждениям, государственным компаниям с отсрочкой платежа».

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1035 поставки автомобилей федеральным органам исполнительной власти, государственным и бюджетным учреждениям, государственным компаниям с 2021–2022 годов переносятся на 2020 год.

УАЗ — одно из главных предприятий автомобильной промышленности России, легендарный завод с 80-летней историей, специализирующийся на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости. Общая численность сотрудников — 9 тысяч человек. С 2000 года входит в группу СОЛЛЕРС.