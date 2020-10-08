ВТБ Лизинг: в железнодорожном сегменте не было ни одного дефолта

Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в рамках онлайн-конференции «Железнодорожный лизинг: путь к балансу интересов» рассказал о том, как отрасль прошла через пандемию и что необходимо сделать для ее скорейшего восстановления. По его мнению, эта часть рынка пострадала в наименьшей степени: ни одной дефолтной реструктуризации по лизинговым платежам по этому сегменту зафиксировано не было.

«В последнее время часто звучит мнение о том, что рынок находится в некой „красной зоне“. На мой взгляд, это чересчур категоричная оценка. Мы видим в других отраслях по-настоящему кризисные явления, но у нас в настоящий момент нет ни одной дефолтной реструктуризации в ж/д портфеле, при том что ВТБ Лизинг является крупнейшим владельцем вагонов среди лизинговых компаний — у нас их около 110 тысяч. Я думаю, что на таком масштабе мы ощутили бы кризисные явления на рынке. С начала 2020 года мы законтрактовали более 12 тысяч грузовых вагонов общей стоимостью около 30 млрд рублей (с НДС). Понятно, что в целом ситуация резко отличается от того, что было год назад в силу падения доходности на полувагоны, которые являются самым массовым сегментом в подвижном составе, — примерно в два раза. Однако пока драматического сценария развития событий мы не наблюдаем», — подчеркнул он.

Снижение объемов нового бизнеса на российском рынке в железнодорожном сегменте по итогам первого полугодия 2020 г. по данным РА Эксперт составило 35% к аналогичному периоду прошлого года. В других сегментах экономики объемы падения намного выше. На ж/д рынок пандемия не оказала такого решающего влияния, как на другие сегменты экономики, с которыми работает лизинговый бизнес, отметил Ивантер. По мнению Ивантера и других участников сильное позитивное влияние на рынок ж/д перевозок, инвестиционный спрос на подвижной состав и его лизинговое финансирование окажет постепенное расшитие узких мест Восточного полигона РЖД. Лизинг как инструмент финансирования может быть одним из способов оптимизации издержек и может помочь реализации инвестиционных проектов даже в текущей ситуации.

ВТБ Лизинг активно участвует в инвестпроектах клиентов, предоставляет финансирование, делает сложноструктурированные сделки и постоянно ищет нестандартные решения для того, чтобы клиенты компании из ж/д сегмента могли эффективно реализовать свою бизнес-модель. Об этом в рамках конференции рассказала управляющий директор по лизингу подвижного состава компании Оксана Ивановская: «В соответствии со стратегией ВТБ, мы применяем клиентоцентричный подход в работе и действуем исходя из интересов наших клиентов. Стремимся предлагать лучшие условия и эффективные решения по снижению долговой нагрузки и расширению парка. С этой целью все чаще делаем индивидуальные сделки в логике долгосрочной аренды, в том числе с правом выкупа вагонов, что существенно снижает долговую нагрузку наших клиентов. Дополнительно предлагаем варианты рефинансирования парка через лизинг, что позволяет получить хорошую экономию, в первую очередь, за счет значительного снижения ключевой ставки».