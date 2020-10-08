Цифровая экосистема РСХБ стала единственной фермерской платформой федерального масштаба

Россельхозбанк открыл деловую программу XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020». В медиастудии главного аграрного форума страны состоялась сессия «Каналы сбыта фермерской продукции и перспективы их развития». В экспертной дискуссии приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина, Директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова и представители фермерского сообщества.

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в начале дискуссии заявила, что рынкам сбыта сегодня уделяется повышенное внимание, и это нашло отражение в программе всей выставки. Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ, подчеркнула, что Россельхозбанк запустил уникальную платформу для сбыта и продвижения фермерской продукции. Банк стал первым и пока единственным, кому в короткие сроки удалось создать полноценную платформу фермерских товаров федерального масштаба, которая своими сервисами покрывала бы всю территорию страны.

«В банке сформирована комплексная система поддержки фермерского движения на всех этапах от обучения основам ведения бизнеса до реализации готовой продукции. Особое внимание уделяется цифровым технологиям. С целью формирования комфортной цифровой среды мы запустили цифровую экосистему для фермеров «Свое. Фермерство». В рамках экосистемы предприниматели могут закупать семена, удобрения, корма и сельхозтехнику, в режиме 24/7 консультироваться с ветеринаром, получить набор бизнес-сервисов и подобрать персонал», - рассказала Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Подробно о самих сервисах рассказала Директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. «Мы живем в век цифровых технологий, который вместе с удобствами столкнул нас с проблемой огромного потока информации и доверия к ней. Поэтому наша задумка была в том, чтобы любое фермерское хозяйство могло получить весь комплекс сервисов на единой платформе, в которой сам фермер был бы максимально уверен», — заметила Елена Батурова.

В своем выступлении на сессии она рассказала, что ключевыми группами сервисов «Своё Родное» стали маркетплейс, сервис подбора персонала, агро- и бизнес-сервисы, а также цифровые банковские услуги. Маркетплейс расширяет рынок сбыта и помогает в продвижении товаров в условиях ограниченного спроса. Сервис подбора персонала помогает решить кадровый вопрос с помощью доступного на платформе агрегатора резюме и вакансий в агросекторе. Агросервисы повышают эффективность работы фермерских хозяйств и дают базовый набор возможностей для цифрового управления фермой. Бизнес-сервисы обеспечивают решение текущих задач в удаленном формате, а цифровые банковские сервисы дают доступ к продуктовому ряду Банка в удобном цифровом формате.

Главный инструмент платформы — мобильное приложение РСХБ, которое позволяет любому фермерскому хозяйству создать собственный магазин фермерской продукции с использованием цифровых технологий Банка. После этого появляется возможность реализовать товары напрямую покупателям без посредников и дополнительных наценок.

Своими отзывами на новую платформу Россельхозбанка и опытом ее использования поделились фермеры, принявшие участие в сессии очно и дистанционно. По их мнению, далеко не у каждого фермера есть ресурсы на создание своего интернет-магазина, поэтому появление маркетплейса «Своё. Родное» стало для них возможностью бесплатно получить собственное представительство в сети и отличным подспорьем для традиционных каналов сбыта.

«Проблема со сбытом продукции, конечно, очень напряженная, 2-3 месяца в году, когда основной туристический наплыв, реализация идет успешно. В остальное время – сложнее, приходится приезжать в крупные города, участвовать в выставках. Площадка Россельхозбанка в условиях пандемии, когда даже выставки закрываются – спасение для нас. Цифровые возможности идет только на пользу, фермерам нужно просто их не бояться», - считает владелица крестьянского фермерского хозяйства «Сила горного Алтая» Галина Заволоцкая.

«Основным каналом продвижения продукции для нас были социальные сети. Сейчас очень популяризирует наш рыбный проект платформа «Свое. Родное» Россельхозбанка. Благодаря ей к нам на ферму приезжают покупатели как из Москвы так из Подмосковья», - говорит владелец рыбной фермы «Schevchenko&fish» Тарас Шевченко.

«Сейчас беспрецедентное время для развития сбыта в онлайне, пандемия ускорила этот процесс. При этом, популярность фермерской продукции будет только расти – ее экологичность становится одним из кирпичиков крепкого здоровья, что сейчас особенно важно», - сказал Илья Елпанов, основатель компании «Ешь деревенское».

Аграрии в том числе отметили удобство приложения РСХБ даже для непродвинутых интернет-пользователей. «Я традиционно участвовала и фестивалях СВОЕ и зарегистрировалась на платформе «Свое. Родное» одной из первых. Сервис очень удобный. Не могу сказать, что я продвинутый интернет-пользователь, но мне было все понятно», - отметила производитель адыгейских сыров «Золотая Адыгея» Ева Богоявленская.

Отдельной темой обсуждения на сессии стали возможности платформы по аграрному туризму – это направление набирает популярность в России. Уже сейчас приложение РСХБ позволяет аграриям предлагать экскурсии, дегустации и ремесленные мастер-классы. Таким образом, любой покупатель может не просто найти фермерское хозяйство в своем регионе, изучить информацию о нем, выбрать и заказать товар с доставкой, но и выбрать интересный агротур.

Оксана Лут подчеркнула, что законодательство в этой области сейчас также находится на доработке, в него вводится дефиниция «сельскохозяйственный туризм». Кроме того, по словам замминистра, со следующего года планируется введение специальных мер господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по этому направлению.

«В этом году мы начали активно развивать агротуризм, отметили огромный интерес к этому продукту со стороны людей и включили агротур как услугу в наши предложения на сервисе Россельхозбанк «Свое. Родное». Конечно же на этом сервисе мы размещаем всю нашу продукцию и планируем расширять ассортимент. Данную платформу считаем очень перспективной, тем более, что создание собственного интернет-магазина фермерскими хозяйствами не подкреплено такой возможностью продвижения и охвата аудитории, которой обладает платформа. Кроме того, беспрецедентный эффект от фестивалей Россельхозбанка «СВОЁ» был в том числе в том, что у людей возникло доверие к фермерской продукции и желание её приобретать, а у фермеров огромное доверие к проектам Банка», - говорит директор компании «Коломенская ягода» Иван Чепенко.

Фермеры также отметили, что одним из ключевых вопросов для них является доставка фермерской продукции до покупателя. «Построение логистики - один из самых сложных вызовов на текущий момент. Для овощной и молочной продукции стоимость логистики особенно существенная, путь развития мы видим в логистической кооперации», - говорит председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «БИФ» Олег Бондарев.В Россельхозбанке сообщили, что логистический функционал также планируется интегрировать в состав платформы.

В завершении сессии Ирина Жачкина выразила готовность Россельхозбанка к тесному взаимодействию с фермерским сообществом по вопросам дальнейшего развития платформы. «Теперь действующая в Россельхозбанке комплексная система поддержки фермерского движения затрагивает абсолютно все этапы: от основ ведения бизнеса до реализации готовой продукции, в том числе через цифровые каналы. Благодаря отзывам и предложениям самих пользователей мы сможем совершенствовать нашу платформу, чтобы она становилась удобнее и максимально отвечала современным реалиям», — заключила она.