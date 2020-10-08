В Иркутском районе открыли скейт-парк

Скейт-парк открыли накануне, 7 октября, в поселке Маркова. На территории возле школьного стадиона оборудовали самую большую в Иркутском районе площадку для занятий на скейтборде, роликах, самокате, велосипеде.

- Работы по благоустройству общественной территории проведены в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды». Всего на их проведение было направлено 7,5 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Теперь для ребят в Маркова созданы прекрасные условия для занятий спортом на свежем воздухе, - отметил мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Скейт-парк оборудован элементами различной сложности, создана площадка для воркаута. Также на территории установлено освещение и видеонаблюдение, сделано озеленение.

Напомним, в 2019 году в поселке Молодежный открылся первый роллердром в Иркутском районе. Его установили в рамках программы «Народные инициативы». Стоимость объекта составила около 2 млн рублей.