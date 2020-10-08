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Ангарскому предпринимателю грозит до 8 лет тюрьмы за дачу взятки должностному лицу

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя, которого подозревают в даче взятки должностному лицу, сообщает СК по Иркутской области.

По версии следствия, в сентябре текущего года в коптильном цехе г. Ангарска сотрудниками полиции была проведена проверка деятельности предприятия, в ходе которой выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения. 24 сентября владелец предприятия, находясь в служебном кабинете отдела полиции, предложил оперативнику 50 тысяч рублей за то, чтобы он не направлял информацию о выявленных нарушениях в компетентный орган. Сотрудник полиции отказался от взятки и доложил о коррупционном преступлении своему руководству. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД взяткодатель был задержан на месте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Санкция статьи влечет наказание на срок до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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