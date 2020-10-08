46% россиян уверены, что за удаленку надо доплачивать

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России уже перешли на дистанционный режим работы, и как, по их мнению, должна меняться зарплата удаленных сотрудников. В опросе приняли участие более 4500 пользователей сервиса из всех регионов страны.

Лишь 5% респондентов отметили, что их руководство перевело на удаленную работу весь штат компании. 14% опрошенных отметили, что в их компаниях дистанционно работают только часть сотрудников. 9% жителей России разрешили самим выбирать, где работать — в офисе или дома. При этом 72% респондентом рассказали, что в их компаниях все продолжают работать в обычном режиме.

50% жителей России считают, что менять зарплаты сотрудникам на удаленке не нужно. При этом 46% опрошенных уверены, что работодатели должны повышать зарплаты дистанционным работникам и компенсировать затраты на коммунальные платежи, интернет и мобильную связь. 4% респондентов отметили, что, по их мнению зарплаты удаленным сотрудникам надо снижать.

«Сейчас безопасность и здоровье сотрудников являются важной задачей для работодателей, и мы очень надеемся, что в скором времени больше компаний переведут на удаленку своих сотрудников. Такие вопросы как изменение заработной платы и компенсация дополнительных расходов мы рекомендуем работодателям обсуждать с сотрудниками индивидуально и находить возможные компромиссы», — рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру.