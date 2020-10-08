Вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутске, Братске и Ангарске

В Иркутской области из 146 новых случаев коронавируса за последние сутки 28 подтверждены в Иркутске. Крупные вспышки зафиксированы также в Ангарске – 24 новых случаев COVID-19, в Братске – 22, по 12 в Осинском и Эхирит-Булагатском районах. В целом, случаи заболевания выявляют равномерно во всех районах региона. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 октября.

В топ-5 городов Иркутской области с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

Иркутск – 9596 (+28 за сутки) Усть-Кут – 1480 (0) Иркутский район – 1444 (+5 за сутки) Братск – 920 (+22 за сутки) Ангарск – 1168 (+24 за сутки)

Несмотря на двукратный рост заболевших в последние недели, темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%. Это ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.

Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 8 октября подтверждены 20 092 случая COVID-19.