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Вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутске, Братске и Ангарске

В Иркутской области из 146 новых случаев коронавируса за последние сутки 28 подтверждены в Иркутске. Крупные вспышки зафиксированы также  в Ангарске – 24 новых случаев COVID-19,  в Братске – 22, по 12 в Осинском и Эхирит-Булагатском районах. В целом, случаи заболевания выявляют равномерно во всех районах региона. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 октября.

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В топ-5 городов Иркутской области с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

  1. Иркутск – 9596 (+28 за сутки)
  2. Усть-Кут – 1480 (0)
  3. Иркутский район – 1444 (+5 за сутки)
  4. Братск – 920 (+22 за сутки)
  5. Ангарск – 1168 (+24 за сутки)

Несмотря на двукратный рост заболевших в последние недели, темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%.  Это ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.

Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 8 октября подтверждены 20 092 случая COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутске, Братске и Ангарске
Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии составил 96 человек
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