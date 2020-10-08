В Иркутской области статус ресурсоснабжающей организации присвоен "Байкальской энергетической компании"

«Иркутскэнерго» лишилось статуса ресурсоснабжающей организации на большей территории Приангарья. С 1 сентября этот статус перешел к ООО «Байкальская энергетическая компания», которая консолидирует угольные ТЭЦ в Иркутской области. К изменению тарифов это не приведёт.

От Иркутскэнерго к БЭК

ПАО «Иркутскэнерго» лишилось статуса ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организации по следующим городам и населенным пунктам: Ангарск, Шелехов, Братск, Саянск, Черемхово, Зима, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Иркутский район (рп Маркова, Светлый, Листвянка). С 1 сентября этот статус присвоен ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК). Об этом говорится в официальном сообщении «Иркутсэнергосбыта».

В объявлении для потребителей услуг подчеркивается, что «с указанной даты подлежат прекращению ранее заключенные с ПАО «Иркутскэнерго» договоры, содержащие условия предоставления коммунальных услуг горячего водоснабжения и отопления. Вместо них будут заключены публичные (безбумажные) договоры с ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организацией ООО «Байкальская энергетическая компания»».

Оплата за коммунальные услуги должна производиться на расчётный счёт ООО «Байкальская энергетическая компания».

Тарифы не изменятся

В «Иркутскэнерго» пояснили, что изменение ресурсоснабжающей организации не ведёт к изменению тарифов.

– «Байкальская энергетическая компания» является дочерним предприятием ПАО «Иркутскэнерго», созданным в рамках реструктуризации компании и консолидации теплогенерирующих активов, – прокомментировал для SIA.RU ситуацию Михаил Хардиков, генеральный директор ЕвроСибЭнерго (владеет энергетическими активами En+). – Это сделано для дальнейшего повышения эффективности управления тепловыми станциями в Иркутской области. Корпоративные изменения не влекут за собой изменения тарифов на тепловую энергию и услуги по предоставлению ГВС. Тарифы установлены уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов – Службой по тарифам Иркутской области. Соответственно, изменения в стоимости тепловой энергии и ГВС для населения региона не будет.

Михаил Хардиков, генеральный директор ЕвроСибЭнерго.

Фото: Андрей Фёдоров

Угольные активы готовят к продаже

В феврале этого года сообщалось, что «Иркутскэнерго» (подконтрольна En+) консолидирует угольные ТЭЦ на базе дочерней Байкальской энергетической компании (БЭК) для дальнейшей продажи.

Напомним, акционеры «Иркутскэнерго» (через «Евросибэнерго» принадлежит En+) на внеочередном собрании 3 февраля одобрили продажу угольных ТЭЦ, земельных участков и теплосетей дочерней структуре БЭК, сообщила компания. Нижняя планка стоимости активов составляет 14 млрд руб., верхняя – 26,9 млрд руб. БЭК будет постепенно приобретать их до 2024 года четырьмя траншами: 40% суммы компания заплатит в 2020 году, затем каждый год будет платить по 20%, следует из материалов «Иркутскэнерго». Продажа активов может быть закрыта не раньше установленного срока.

В список отчуждаемого имущества, в частности, входят Ново-Зиминская ТЭЦ, Усть-Илимская ТЭЦ, Ново-Иркутская ТЭЦ, ТЭЦ-6 в Братске, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 в Ангарске, ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском, ТЭЦ-12 в Черемхове, ТЭЦ-16 в Железногорск-Илимском. Вместе со станциями «Иркутскэнерго» продает оборудование, инфраструктуру и теплосети – всего около 3 тыс. объектов. Кроме того, компания передаст БЭК права пользования 927 земельными участками, стоимость их аренды для БЭК составит 3,77 млрд руб. в

Таким образом «Иркутскэнерго» выделяет все угольные активы в отдельную структуру для дальнейшей продажи. Основным претендентом на актив считается «Газпром энергохолдинг».