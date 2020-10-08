Министерстве экономического развития РФ предлагает отменить обязательный аудит в непубличных АО

Соответствующие поправки в законы «Об акционерных обществах» и «Об аудиторской деятельности», а также в Гражданский кодекс направлены на согласование в Минфин и Центробанк, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

Согласно тексту законопроектов, с которыми ознакомились «Ведомости», министерство предлагает предоставить право акционерам непубличного акционерного общества принять единогласное решение об отказе от проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Представитель министерства пояснил, что предложения касается непубличных акционерных обществ, в которых государство не является совладельцем.

Принятие данных поправок «позволит существенным образом оптимизировать деятельность небольших акционерных обществ, снизит издержки бизнеса по проведению ежегодного аудита финансовой отчетности», рассказал «Ведомостям» замминистра экономики Илья Торосов.

Принятие поправок снимет излишнюю финансовую нагрузку на компании, говорит советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Олег Ушаков. «Однако в законе должно быть более четко определено, в каком порядке акционеры непубличного общества все-таки могут настоять на проведении аудита отчетности, даже если такой аудит не обязателен», — сказал он.