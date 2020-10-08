После пандемии компании стали чаще нанимать временных сотрудников

Тогда как в прошлом году российский рынок услуг подбора и предоставления персонала увеличился на 12,2% до 79,7 млрд руб., причем выросли все три сегмента: и подбор штатного персонала, и предоставление работников для сезонных работ и запуска новых проектов, и аутсорсинг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Magram Mаrket Research.

В кризисные времена многие компании предпочитают нанимать на новые проекты и новые задачи временный персонал, а не брать людей на постоянную работу в штат, так как не знают, что их ждет в ближайшие 2–3 месяца, говорит Екатерина Горохова, гендиректор АЧАЗ и гендиректор Kelly Services. По ее словам, тренды 2020 г. – проектная и гибкая занятость. Даже в самый разгар весеннего карантина спрос на предоставление временного персонала упал лишь на 10%, говорит Горохова. После снятия карантина он быстро восстановился и стал расти.

По данным АЧАЗ, сейчас в крупнейших российских и международных компаниях трудоустроено более 110 000 проектных работников. Лидерами по привлечению проектных работников стали нефтегазовая, химическая, добывающая и перерабатывающая отрасли, энергетика, розничная торговля, фармацевтика, ресторанный и гостиничный бизнес.

По данным HeadHunter.ru, в этом году компании чаще искали на проектные работы монтажников (7,8% от общего числа вакансий для временных работников), сварщиков (6,8%) и тайных покупателей (3%). Средний уровень зарплат работников с проектной занятостью с апреля по август 2020 г. составил 60 000 руб. в месяц против 43 008 руб. у работников с полной занятостью.