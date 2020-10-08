В 2021 году начнется проектирование новой детской поликлиники в Саянске

Так же в 2021 году будет проведен выборочный капитальный ремонт трех средних общеобразовательных школ города. Там планируется замена окон. По подсчетам специалистов министерства образования Иркутской области стоимость работ составит порядка 30-ти миллионов рублей, сообщают в областной администрации.

Кроме этого, на следующий год запланировано начало работ по строительству водопровода длиной 6 километров в микрорайоне Таёжный. Экспертиза проекта пройдена, получено положительное заключение. Реализация будут проходить в рамках проекта «Чистая вода» подпрограммы «Повышение качества водоснабжения Иркутской области».

В текущем году раньше запланированного срока завершается капитальный ремонт 3 спортивных объектов: Центра физической подготовки Мегаполис-Спорт (готовность 67 процентов), бассейн «Дельфин» (готовность 70 процентов), Дом спорта (готовность 97 процентов).