Руководители министерств Приангарья выйдут в прямые эфиры с жителями региона

В понедельник, 12 октября, на прямую связь с жителями региона выйдет министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. Включение пройдет в социальной сети Инстаграм, сообщают в областной администрации.

В этот же день на вопросы граждан ответит министр имущественных отношений Марина Быргазова. На связи в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» будет министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Анатолий Никитин. Начало эфиров в 18 часов.

Во вторник, 13 октября, в 18 часов состоится прямой эфир через официальные аккаунты Правительства Иркутской области министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

В среду, 14 октября, в 18 часов на прямой связи в сети Инстаграм с жителями будет министр здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Напомним, поручение представителям Правительства региона проводить прямые эфиры в соцсетях и отвечать на волнующие жителей вопросы дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Накануне, 7 октября, глава региона провел эфир в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Игорь Кобзев подчеркнул, что к новому формату общения с населением также должны присоединиться и мэры муниципальных образований.