В Иркутской области приюты должны утвердить списки волонтеров, которые могут проверять условия содержания

Такое поручение губернатор Приангарья дал сегодня, 8 октября, во время посещения приюта «Пять звезд» в деревне Карлук Иркутского района, сообщают в областной администрации.

Глава региона лично ознакомился с деятельностью предприятия после жалоб волонтеров на халатное отношение к животным. Сообщения о нарушениях поступали на страницу @kobzevnasvyazi в социальной сети Инстаграм. Кроме того, Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам разработать концепцию развития в Иркутской области сети приютов для безнадзорных животных.

Как сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко, муниципалитеты получат дополнительное финансирование в размере 17,6 млн рублей на мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев. Это связано с тем, что в марте 2020 года был увеличен норматив средней стоимости услуг по отлову и содержанию животных без владельцев. У муниципальных образований возникла необходимость в доведении бюджетных ассигнований до плановых показателей по отлову животных. Для Иркутска сумма дополнительных бюджетных ассигнований составит более трех млн рублей, Ангарска – около 1,5 млн рублей, Шелехова – 902 тыс. рублей, Братска – 891 тыс. рублей.