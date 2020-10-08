Концепцию сохранения памятников деревянного зодчества Иркутской области презентовали в Казани

Презентация состоялась в рамках XIX ежегодного Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры, сообщают в областной администрации.

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, градостроительного регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Одной из тем съезда стала разработанная по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Концепция сохранения памятников деревянного зодчества Иркутской области. С презентацией выступил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов. Он отметил, что сохранение исторической архитектурной среды – прекрасная основа для развития в регионе культурного туризма.

Участники съезда отметили системность и эффективность предлагаемых концепцией мероприятий, актуальность темы и глубину проработки.

Реализация мероприятий Концепции сохранения памятников деревянного зодчества Иркутской области начнется в следующем году.