Концепцию сохранения памятников деревянного зодчества Иркутской области презентовали в Казани

Презентация состоялась в рамках XIX ежегодного Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры, сообщают в областной администрации.
На мероприятии обсуждались актуальные вопросы в области государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, градостроительного регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия.
Одной из тем съезда стала разработанная по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Концепция сохранения памятников деревянного зодчества Иркутской области. С презентацией выступил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов. Он отметил, что сохранение исторической архитектурной среды – прекрасная основа для развития в регионе культурного туризма.
Участники съезда отметили системность и эффективность предлагаемых концепцией мероприятий, актуальность темы и глубину проработки.
Реализация мероприятий Концепции сохранения памятников деревянного зодчества Иркутской области начнется в следующем году.