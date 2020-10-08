Россияне незначительно сократили в декабре недельный чек

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 28 сентября по 4 октября средний чек сократился и достиг уровня 558 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 12 рублей.

На минувшей неделе с 28 сентября по 4 октября средний чек сократился. Так, недельный средний чек относительно недели с 21 по 27 сентября потерял 2 рубля (0,3%) и остановился на отметке в 558 рублей.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, напротив, продемонстрировал рост (2,2% или 12 рублей).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе показал падение на 3,6% или 21 рубль. Средний чек остается на относительно невысоком уровне уже вторую неделю подряд. Рост против прошлого года вызван, в первую очередь, волатильностью чека на аналогичной неделе прошлого года, а не началом восстановления динамики.