Анестезиолог-реаниматолог из Москвы спас ребенка и стал победителем премии «Человек-Поступок»

Благотворительный фонд +7 каждый месяц переводит денежное вознаграждение герою хорошей новости. Победителем в августе стал Петр Давыдов – врач, сумевший спасти ребенка после остановки сердца, сообщают в пресс-службе фонда.

Фонд развития регионов России «+7» объявляет очередного победителя премии-конкурса «Человек-Поступок». Это анестезиолог-реаниматолог из Москвы Петр Давыдов, спасший жизнь ребенка после остановки сердца. Проведенная операция спасения стала первой подобной в стране. Фонд +7 перечислил Петру денежную премию в размере 100 000 рублей.

«Человек-Поступок» – ежемесячный конкурс, учрежденный благотворительным фондом +7. Задача проекта – привлечь внимание к людям, которые совершают добрые дела, добросовестно выполняют свой долг или проявляют свои лучшие качества в экстремальных ситуациях. Генератор случайных чисел выбирает один из восьми заголовков новостей, а представители фонда связываются с ее главным героем, чтобы наградить.

В конце августа стало известно об удивительном спасении 12-летнего мальчика в Москве. Приехавший на вызов врач скорой помощи Петр Давыдов около получаса восстанавливал работу остановившегося сердца ребенка, возвращая его к жизни. Эта новость и ее герой были выбраны победителем августа. Петр Давыдов - выпускник Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, работает врачом скорой в Москве, был одним из врачей, работавших на Чемпионате мира по футболу 2018 года. В свободное от работы время увлекается армрестлингом.

«Остановка сердца у ребенка – это не то, с чем каждый день сталкивается бригада скорой помощи, – рассказывает Петр Давыдов. – Но множество факторов сложились так, что результат был успешным. Надо отметить, что дядя мальчика среагировал очень хорошо, он под руководством диспетчера скорой помощи проводил реанимационные мероприятия и к моменту нашего приезда еще отсутствовали признаки биологической смерти. То есть, у нас была возможность для спасения ребенка. На 15-ой минуте реанимационных мероприятий появился ритм, но ритм был не совсем правильный.

Купирование аритмии не приводило к желаемым результатам. Было принято решение о доставке ребенка в больницу, с применением устройства для автоматической компрессии – подобных случаев у нас в стране еще не было. Во время работы этого аппарата мы видели, что есть обнадеживающие признаки. При этом проводились многократные дефибрилляции, введение антиаритмических и седативных препаратов. В таких условиях ребенок был доставлен в больницу, и уже там были продолжены реанимационные мероприятия. Где-то на 30-й минуте мы увидели, что ритм восстановился и появились признаки спонтанного кровообращения».

В частной беседе Петр признается, что изучал довольно много материалов, связанных с реанимацией людей после нарушений работы сердца, поэтому в какой-то мере мальчику повезло, что на вызов приехал доктор настолько серьезной квалификации. Рассказывая о работе в скорой, Петр отмечает, что врач одновременно должен быть и очень современно подкован в теории, и получать знания из практической работы.

«Важна ли для врача скорой благодарность? На самом деле, редко бывает, когда удается услышать осознанное «спасибо», потому что обычно близким человека не до этих слов. Но благодарность важна – это очень заряжает и на какое-то время формируется состояние, которое позволяет поверить в то, что твои навыки и твои знания кому-то нужны», – делится Петр.

«Моя бабушка всю жизнь проработала врачом, и я видел, как много она делает и как мало, по крайней мере, в материальном выражении получает в ответ. Я понимаю, что та премия, которую мы передаем Петру, не решит глобальных проблем и, к счастью, мы видим, что таковых у него нет. Мы просто хотим сказать врачам, как людям, которые профессионально спасают жизни, что мы видим их труд и ценим его», – говорит президент фонда +7 Кирилл Тимофеев.