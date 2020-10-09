Beauty коворкинг открылся в центре Улан-Удэ

В центре Улан-Удэ открылся beauty коворкинг. Об этом сообщает департамент управления недвижимостью Colliers International.

MASTER SPACE beauty коворкинг - это универсальная площадка для мастеров из всех сфер красоты. Коворкинг площадью 167 кв. м расположен на втором этаже ТРЦ FORUM. Основная идея подобных проектов в том, что мастер может арендовать оборудованное рабочее место от одного часа и до одного месяца. Концепция предусматривает размещение 8 зон, в том числе, nail-зоны, пространства для визажа, а также лекционного зала и библиотеки.

Анна Никандрова, партнер Colliers International: «Говоря о трансформации торговых центров в общественные пространства, мы в основном подразумеваем инициативу девелоперов, предполагающую крупные вложения в организацию рекреационных и образовательных зон. Но очевидно, что запрос на подобные проекты со стороны мелкого и среднего бизнеса, готового в них вкладываться, очень высок. Мы видим большой потенциал коворкингов разной направленности, с одной стороны, организующих максимально комфортный шопинг и досуг для посетителей, с другой, подчеркивающих статус торгового объекта как городского общественного пространства, поддерживающего локальный бизнес».

Справка

Торгово-развлекательный центр FORUM расположен в самом центре Улан-Удэ. Компания Colliers International осуществляет комплексное управление и эксклюзивный брокеридж объекта. GBA ТРЦ FORUM составляет 46 800 кв. м, GLA – 25 000 кв. м. Якорные арендаторы: OSTIN, «ТВОЕ», Incity, Calzedonia, продуктовый гипермаркет «Николаевский», «Детский мир», «Л’Этуаль». Открытие ТРЦ FORUM состоялось 26 августа 2017 г.