Иркутскому бизнесу предложено перевести часть сотрудников на удалёнку

В Иркутской области, как и по всей стране, ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. По данным на 8 октября, в регионе зарегистрировано 20 092 случая COVID-19. Прирост за сутки составил 146 заболевших. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил усилить меры контроля за соблюдением масочного режима, бизнесу перевести часть сотрудников на удалёнку, однако школы при этом продолжат работать в обычном режиме.

Заболеваемость коронавирусом в регионе растёт

В Правительстве Приангарья прошло заседание оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения на территории региона коронавирусной инфекции.

- Мы выходим на весенние пиковые показатели. Заболеваемость в области выше, чем в среднем по России. Отмечен рост количества случаев внебольничой пневмонии. К тому же, мы вошли в сезон простудных заболеваний и гриппа. Для того, чтобы избежать введения жестких ограничительных мер, необходимо усилить контроль над профилактическими мероприятиями, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор призвал строго соблюдать масочный режим и перевести сотрудников на удалёнку

Глава региона напомнил руководителям предприятий общественного питания, развлекательных учреждений, предприятий торговли о необходимости неукоснительного соблюдении требований Роспотребнадзора. Кроме того, в Иркутской области продолжает действовать масочный режим. Гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, если они продолжают работать, по-прежнему можно оформить больничный лист. Министерство по молодежной политике Иркутской области возобновит работу волонтёров для оказания помощи пожилым людям, которые соблюдают режим самоизоляции. С 12 октября планируется вновь открыть горячую линию по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.

- В торговых центрах, общественных местах большая часть людей ходит без масок. Аналогичная ситуация и в общественном транспорте. Он переполнен, пассажиры и водители без средств индивидуальной защиты. Имеются жалобы на недостаточное количество общественного транспорта. Прошу мэров муниципальных образований проверить работу этой сферы. Надо сделать так, чтобы весь имеющийся транспорт работал на маршрутах для соблюдения социального дистанцирования. Также должна проводиться регулярная дезинфекция, - поручил Игорь Кобзев.

Губернатор потребовал усилить работу по пресечению невыполнения ограничительных мер, закрепленных в указе № 59-уг. Это касается как юридических, так и физических лиц. Ответственным за координацию работы по предупреждению и пресечению административных правонарушений назначен заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Бунев.

Игорь Кобзев призвал руководителей предприятий по возможности перевести большую часть своих сотрудников на удаленный режим работы.

Школы пока продолжают работать в обычном режиме

Что касается образовательных организаций, в регионе 429 классов из 80 школ перешли на временное дистанционное обучение. Это почти девять тысяч учащихся и более 800 преподавателей. Полностью используют этот метод 11 школ области.

– Но мы пока не говорим о переводе всех школ на дистанционные занятия. Роспотребнадзор сообщил, что очное обучение при соблюдении установленных требований не имеет определяющего значения на распространение инфекции. В каждом конкретном случае решение должно быть основано на мнении инфекционистов, - отметил глава региона.