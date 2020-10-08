Семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку Сбербанка по ставке от 0,1% годовых

Теперь семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку Сбербанка по льготной программе кредитования «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» на покупку квартиры в новостройке.

Сниженные ставки в рамках программы субсидирования с застройщиками:

- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых);

- 1% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых);

- 2,5% годовых на весь срок кредита.

Стандартная ставка по программе господдержки для семей с детьми составляет 5% годовых, а при оформлении сделки в электронном виде — 4,7% годовых.

Сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Действие программы: до 31 декабря 2022 года. В случае установления инвалидности у ребенка после 31.12.2022 — до 31 декабря 2027 года.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Снижение ставок по ипотеке для семей, в которых ребенок имеет инвалидность, поможет сэкономить на покупке жилья и перераспределить эти ресурсы на ребенка. Оформить ипотеку по ставке от 0,1% годовых можно в дистанционном формате — на DomClick.ru».

Льготные ставки по ипотеке также доступны для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок.

Выбрать квартиру от аккредитованных застройщиков и оформить ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на DomClick.ru.