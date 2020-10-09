Новая компания «Сбер Фонды Недвижимости» получила лицензию Банка России

Банк России выдал управляющей компании «Сбер Фонды Недвижимости» лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

«Сбер Фонды Недвижимости» — специализированная управляющая компания для управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), которая была создана в июле этого года. Компанию возглавила Екатерина Черных, которая отвечала за развитие фондов недвижимости в «Сбер Управление Активами». Наряду с другими продуктами Сбера для розничных инвесторов, продукты новой компании будут представлены под новым брендом СберИнвестиции.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Мы видим огромный интерес к рентным фондам со стороны наших клиентов: за прошлый год стоимость чистых активов ЗПИФН под управлением ʺСбер Управление Активамиʺ выросла на 70% и составляет сейчас порядка 37 млрд рублей. Мы рассчитываем, что в течение нескольких лет активы под управлением новой компании приблизятся к 1,5 трлн рублей. Конъюнктура рынка, а также компетенции команды новой управляющей компании позволяют достичь такой амбициозной цели».

Екатерина Черных, генеральный директор «Сбер Фонды Недвижимости»:

«2020 год стал своеобразным индикатором для рынка недвижимости, показав, что качественная коммерческая недвижимость будет востребована даже в самых непростых условиях. В то же время объекты, которые были созданы под временный спрос, не выдерживают конкуренции и испытания временем. События этого года очень ярко подсветили необходимость квалифицированной и всесторонней экспертизы по объектам коммерческой недвижимости, сделав проведение глубокого анализа объекта жизненно необходимым для инвесторов».

В 2021 году будут проведены собрания пайщиков действующих ЗПИФ с целью их перевода под управление «Сбер Фонды Недвижимости».