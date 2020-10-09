В Ангарске кафе оштрафовали за свадьбу во время пандемии

Предпринимателю назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщают в администрации города.

По мнению прокурора Ангарска Дениса Кабатова, предприниматели должны быть заинтересованы в соблюдении требований указа губернатора и санитарно-эпидемиологических правил как работниками, так и посетителями. За нарушение – штраф, при повторном – приостановление деятельности.

В ближайшие дни проверят транспорт, крупные торговые центры, ночные клубы.

Кроме того, жители могут фиксировать нарушения и направлять фото-или видеоматериалы в адрес комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского округа regpravo@mail.angarsk-adm.ru. Данные будут отрабатывать и направлять в суд.