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В Ангарске кафе оштрафовали за свадьбу во время пандемии

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Предпринимателю назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщают в администрации города.

По мнению прокурора Ангарска Дениса Кабатова, предприниматели должны быть заинтересованы в соблюдении требований указа губернатора и санитарно-эпидемиологических правил как работниками, так и посетителями. За нарушение – штраф, при повторном – приостановление деятельности.

В ближайшие дни проверят транспорт, крупные торговые центры, ночные клубы.

Кроме того, жители могут фиксировать нарушения и направлять фото-или видеоматериалы в адрес комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского округа regpravo@mail.angarsk-adm.ru. Данные будут отрабатывать и направлять в суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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